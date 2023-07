Cultuurfabriek in Izegem komt er toch dankzij steun van Vlaamse overheid

De Cultuurfabriek in Izegem moet een verzamelplaats worden voor culturele organisaties in de stad. Op de plaats waar vroeger een drukkerij was, dicht bij de Grote Markt, wil het een nieuw gebouw plaatsen dat onderdak moet bieden aan kunstacademie Art’Iz, de bibliotheek, het historisch stadsarchief en heemkundige kring Ten Mander.