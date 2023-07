Dieselbussen van De Lijn mogen een jaar langer in lage-emissiezones in Antwerpen en Gent

Vanaf 1 januari 2026 worden de normen van de lage-emissiezones in Antwerpen en Gent verstrengd. Normaal gezien zouden dan ook de modernste dieselbussen van De Lijn, met euro-6-motor, uit het straatbeeld moeten verdwijnen. Dat wordt nu met een jaar uitgesteld. Die dieselbussen mogen blijven rijden tot 31 december 2026. De Lijn had eerder al gezegd dat begin 2026 niet haalbaar was, omdat de levering van elektrische bussen vertraging oploopt. Daardoor dreigde De Lijn tot 30 miljoen euro boete per jaar te moeten betalen. Ook op dit moment rijden er nog te oude bussen rond in lage-emissiezones. Vorig jaar moest De Lijn daarom 5.900 euro boete betalen in Antwerpen en Gent.