Een vuile of bezwete pet: hoe geef je die een opfrisbeurt?

Dan is het nog kwestie van de pet weer droog te krijgen. “Stop een pet nooit in de droogkast, want dan verpest je hem helemaal”, benadrukt Van Engelen. “En je droogt hem best in de vorm zoals je een pet draagt. Er blijken zelfs speciale droogrekjes voor petten te bestaan, maar het kan ook eenvoudiger: “Als je iets ronds in huis hebt, zoals een ballon of een bal, dan hang je de pet eroverheen en behoudt die mooi de ronde vorm.”