Architect van fiscale hervormingen reageert op mislukte onderhandelingen: "Jammer, maar blij dat het debat grondig gevoerd is"

"Dat was niet helemaal onverwacht, je voelde de laatste maanden al wel dat de ambities kleiner en kleiner werden en uiteindelijk bleef er weinig over", zegt fiscaal expert Mark Delanote in "De wereld vandaag" op Radio 1. Vorig jaar, bij het begin van het proces, was Delanote nochtans wel nog hoopvol: "Ik heb vooral de aanpak van minister van Financiën van Peteghem erg geapprecieerd. De doelstelling was echt om eindelijk op een efficiënte manier om te gaan met onze fiscaliteit."