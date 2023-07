Fietsersbond na dodelijk fietsongeval op Gents tramspoor: "Geef trams en fietsen meer ruimte"

Elk jaar komen zowat 500 fietsers op een spoeddienst terecht in Gent, na een val op of rond tramsporen. Onlangs is op die manier een tweede dodelijk ongeval gebeurd in 3 jaar tijd. De Lijn test momenteel een mogelijke oplossing uit, door openingen op te vullen. En de stad Gent heeft nieuwe wegmarkeringen aangebracht die fietsers moeten tonen waar en hoe ze tramsporen moeten kruisen.

Maar het is een lange weg, omdat het allemaal ingewikkeld is. Dat zegt toch de Fieterserbond in Gent. "De straten in de Gentse binnenstad zijn smal, waardoor er minder ruimte is voor alle mogelijke weggebruikers", zegt Yves Debruyckere. "In het buitenland is er veel meer ruimte gecreëerd rond tramsporen dan bij ons. In de Gebroeders Vandeveldestraat, waar het dodelijke ongeval gebeurde, staan nog altijd auto's geparkeerd. Bij de heraanleg van straten met tramsporen, bekijken ze wel waar ze wat meer ruimte kunnen maken, maar geparkeerde auto's zijn in die smalle tramstraten een boosdoener."