Na nieuw faillissement geen ondersteuning meer in wooncomplex Triamant in Wervik: bewoners moeten zelf koken, poetsen en bed opmaken

"Die mensen staat er nu alleen voor. We gaan kijken of er iemand aanwezig kan zijn die instaat voor die ondersteuning. Het is eigenlijk aan de curator om dat te organiseren, maar dat kan nog even duren. Wij gaan daarom al in kaart brengen welke ondersteuning er concreet nodig is, zodat de curator meteen aan de slag kan om een oplossing te vinden."