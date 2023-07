Gents Druppelkot al failliet na ludieke actie: "Meer bezoekers met okselhaar, baarden en lang haar dan we dachten"

Maar aan dat mooie liedje komt nu een einde, want het Druppelkot is failliet. "In het begin werd 20 procent van de jenever gratis uitgedeeld, maar dat percentage steeg elke dag. Nu gingen we de helft van onze drank gratis moeten uitdelen, omdat mensen blijven komen. Het gaat om honderden flessen jenever die al zijn uitgedeeld. Nu heeft het Trefpunt beslist om het Druppelkot te sluiten, omdat we failliet zijn. Ik ben zelf op non-actief gezet."