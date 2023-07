Voorlopig 11 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op Gentse Feesten

Het meldpunt aan Sint-Jacobs kreeg de eerst vijf dagen van de Gentse Feesten in totaal al 30 meldingen van bezoekers. Zij kunnen er voor allerlei zaken terecht. In 11 gevallen was er sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag, in 19 andere gevallen ging het onder meer over intoxicatie of kwamen er bezoekers langs die rust nodig hadden. "Het aantal meldingen zit voorlopig in lijn met de eerste vijf dagen van vorige editie", stelt schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). Na tien dagen telde het festival toen 45 meldingen, waarvan 25 voor grensoverschrijdend gedrag.