Gerecht houdt huiszoeking bij Europees Parlementslid Marie Arena (PS)

De huiszoeking vandaag gebeurde in aanwezigheid van Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement. "Ik bevestig de aanwezigheid van parlementsvoorzitter Roberta Metsola, zoals vereist door de Belgische Grondwet", zegt haar woordvoerder.

Het Belgische gerecht is nu al maanden bezig met onderzoek naar omkoping door Qatar en Marokko en pogingen om economische en politieke beslissingen van het Europees Parlement te beïnvloeden. Dat zou zijn gebeurd door de lobbygroep "Fight Impunity" van voormalig parlementslid Pier Antonio Panzeri.

In de zaak zijn onder meer Panzeri, diens rechterarm Francesco Giorgi, voormalig vicevoorziter van het Europees Parlement Eva Kaili en Europees Parlementslid Marc Tarrabella (PS) in staat van beschulding gesteld. De naam van Arena is genoemd in het dossier omdat ze banden heeft met Panzeri.

Vorige maand heeft onderzoeksrechter Michel Claise zich uit de zaak teruggetrokken nadat aan het licht was gekomen dat zijn zoon en een zoon van Marie Arena sinds 2018 samen een bedrijfje hebben. Het dossier is overgenomen door een andere onderzoeksrechter.