Graanprijs schiet hoogte in na dreigende taal van Rusland

De prijzen voor tarwe en maïs zijn omhooggeschoten na een dreigement van het Russische ministerie van Defensie over de scheepvaart naar Oekraïne. Rusland beschouwt alle schepen die via de Zwarte Zee op weg zijn naar Oekraïense havens als potentiële vervoerders van militair materieel, waardoor hun veiligheid in het geding komt. Dat verkleint ook de kans dat Oekraïne landbouwproducten kan blijven exporteren na het verlopen van de graandeal met Rusland.