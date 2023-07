Een parkeerboete krijgen terwijl je nog naar de parkeerautomaat stapt. Mag dat wel?

In de meeste gemeenten is er ook een korte tijd, een soort wachttijd, die je krijgt om te gaan betalen. Hoe lang dat is, wordt niet gecommuniceerd omdat er al snel misbruik van kan worden gemaakt. "Mensen zouden kunnen gokken dat het scanwagentje niet voorbij komt en snel gaan betalen als dat wel zo is. Meestal is er een wachttijd van 5 tot zelfs 15 minuten, je hebt dus echt wel tijd genoeg om te betalen."