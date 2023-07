Van Canada tot Japan: deze plekken op de wereld gaan gebukt onder extreem weer

In de Verenigde Staten is het vooral in het zuiden extreem warm. In El Paso, in de staat Texas, klimt het kwik al 33 opeenvolgende dagen boven de 38 graden. In Phoenix, in de staat Arizona, steeg de temperatuur gisteren voor de negentiende dag op rij tot minstens 43,3 graden Celsius.

Daarmee is een record uit 1974 verbroken. Toen bereikte de temperatuur in juni achttien dagen op rij minstens 43,3 graden. Daarnaast werd gisterenmiddag zo'n 46,7 graden Celsius gemeten, waarmee het dagrecord van 46,1 graden Celsius uit 1989 werd overschreden.

Phoenix is grote hitte gewend, zegt correspondent Björn Soenens. Door zijn geografische ligging heeft de stad al een heet woestijnklimaat. "Maar dit slaat alles. Al zeker 12 mensen in de regio zijn overleden door hittegerelateerde aandoeningen. Bibliotheken, kerken en bedrijven in de buurt bieden koeling en gratis water aan. De stad is de eerste in de Verenigde Staten met een speciaal departement voor hittezaken."