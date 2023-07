Humbeek Plage hoopt dat de veerboot aan Humbeek-Sas meer over en weer vaart

De organisatoren van Humbeek Plage in Grimbergen vragen dat de veerboot op het kanaal veel meer over en weer vaart tijdens hun feestweekend. Na een aanvaring is de brug aan Humbeek-Sas buiten gebruik. Tijdens Humbeek Plage wordt daar een strand en beachbar aangelegd en er zijn dan ook Dj's en optredens. Ze verwachten 5.000 bezoekers.