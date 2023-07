Inbrekers in Sint-Niklaas betrapt en toegetakeld door buurtbewoners

De twee inbrekers werden dinsdagavond iets voor middernacht betrapt toen ze aan het inbreken waren in een woning op de hoek van de Jan Breydelstraat en de Begijnenstraat in Sint-Niklaas.

Het was een buurtbewoner die lawaai en getier hoorde, en opmerkte dat een tiental omstaanders twee inbrekers in bedwang hielden. De inbrekers waren zwaar toegetakeld, want één van hen liep een beenbreuk op, de andere bloedde hevig aan het hoofd.

De politie kwam ter plaatse en kon de gemoederen bedaren. Daarnaast kwamen ook nog twee ziekenwagens en een MUG-voertuig ter plaatse. Volgens aanwezigen komen de betrapte inbrekers ook in aanmerking voor eerdere inbraken in de buurt, maar dat is niet bevestigd.