Inwoners Niel starten petitie om opnieuw wekelijkse afvalophaling te vragen tijdens zomermaanden: "Maden, ratten en stank"

Toch geeft de gemeente zelf toe dat die regeling niet altijd succesvol is. "We merken inderdaad dat het bij momenten niet ideaal is, maar er zijn verschillende elementen die meespelen. Zo is er het Lokaal Materialenplan dat in mei werd goedgekeurd. Daarin is de visie om voor heel Vlaanderen naar een tweewekelijkse ophaling te gaan", zegt Breugelmans. "Maar dat neemt niet weg dat we opnieuw met IGEAN in gesprek gaan om te kijken wat mogelijk is."