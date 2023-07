Inzamelactie voor schoolspullen in Tienen: "Sommige leerlingen komen met lege boekentassen naar school"

“De directies van de secundaire scholen zullen de spullen van ons krijgen”, zegt Nathalie Wante. “Zij beslissen dan op welke manier ze dat aan de leerlingen geven. Zo is er een school die de spullen in de gang legt, en zo kan elke leerling het schoolmateriaal nemen dat hij of zij nodig heeft. En er is echt wel nood aan. Zo zien we soms leerlingen met lege boekentassen aankomen, hun schrijfgerief zit dan in plastic zakjes. We vinden dat elk kind op een eerlijke manier onderwijs moet kunnen volgen.”