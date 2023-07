Jachtluipaard uit Pakawi Park in Olmen gaat voortaan met drie poten door het leven: "Geamputeerd om zijn leven te redden"

Nadien volgde een hele reeks complicaties. "We dachten dat het implantaat succesvol verwijderd was, maar daarna is er een nieuwe breuk opgetreden. We hebben twee keer een nieuw implantaat moeten steken, maar bij de laatste is er een multiresistente bacterie opgedoken, die niet te behandelen was met antibiotica. Helaas hebben we dan moeten beslissen om de poot te amputeren."