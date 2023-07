Jonge fietsster (21) levensgevaarlijk gewond na aanrijding in Wulpen

Het ongeval gebeurde dinsdagavond rond 19.30u op het kruispunt van de Langeleedstraat met de Koningstraat in Wulpen. De jonge vrouw was op weg naar huis van haar vakantiejob in Nieuwpoort. Bij het ongeval werd ze zwaar aangereden en kwam ze ten val. Haar toestand was meteen heel ernstig.

De jonge vrouw is ter plaatse gereanimeerd en in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De plaats van het ongeval was afgesloten tot na middernacht, omdat het parket een deskundige had aangesteld die er de omstandigheden van het ongeval onderzocht.