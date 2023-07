Gentse juwelier die overvaller doodschoot gaat in beroep: "Kan niet leven met het etiket 'schuldig aan doodslag'"

"De raadkamer had voordien al geoordeeld dat de zaak eigenlijk de moeite niet loonde om aan de rechtbank voor te leggen", zegt Van Steenbrugge. "Men had toen al gezegd dat de man slachtoffer geworden is van een gruwelijke agressieve overval, met zware wapens", gaat Van Steenbrugge verder.

"En de man heeft toen gemeend, in de tweede fase van het gebeuren, om zijn leven, en dat van zijn de andere te moeten beschermen. Hij had dus niet de intentie om te doden. Want hij heeft horen roepen – en dat wordt ook in het vonnis erkend – “tirer”, wat betekent “schieten”."

"Had mijn cliënt zelf niet geschoten, dan was hij er vandaag niet meer. In ons wetboek wordt zoiets uitgelegd als een “gerechtvaardigde doodslag”. Zeker gelet op de geestelijke situatie waarin hij toen verkeerde, mag dat nooit tot schuld leiden. En dat is de reden waarom hij hoger beroep aantekent."