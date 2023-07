Kamer stemt over verbod op omstreden conversietherapie om LGBTQI+-personen "te genezen": "Ik werd gehersenspoeld"

De Kamer stemt morgen over een wetsontwerp dat conversiepraktijken verbiedt. "Conversiepraktijken" is een brede term voor therapieën waarmee men iemand wil afbrengen van zijn of haar seksuele geaardheid. In "Terzake" getuigen twee slachtoffers over hun conversietherapie. "Door manipulatie werd ik gehersenspoeld, alsof het beter was dat ik niet homo was."