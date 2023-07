Verstrenging Vlaamse lage-emissiezones met jaar uitgesteld, Bond Beter Leefmilieu teleurgesteld

In Gent wordt met gemengde gevoelens naar de beslissing van Vlaanderen gekeken. "Ik begrijp dat dat inderdaad het op dit moment een beetje moeilijk ligt bij veel mensen, dat de koopkracht nu niet is wat het zou moeten zijn", liet schepen van Milieu Tine Heyse (Groen) in oktober al optekenen. "Tegelijk is het wel zo dat de LEZ een sociale maatregel is omdat het net de gezondheid van de meest kwetsbare mensen beschermt, omdat zij vaak in de slechtste gebieden wonen en dat zij vaak ook geen auto hebben. Maar opnieuw: ik kan het deels wel begrijpen."



De eindbeslissing komt de gemeenteraad toe: zij moeten een volgende fase telkens bekrachtigen. De lage emissiezone blijft op die manier een lokaal initiatief. Daarom komt er geen LEZ over het hele grondgebied zoals in Wallonië gepland is vanaf begin 2025. Opgepast, in Brussel komt er geen uitstel. Daar blijft de datum van 1 januari 2025 wél overeind.