Andere uitstootregels voor auto’s in Vlaanderen, Brussel en Wallonië: chaos dreigt over anderhalf jaar

Sinds 1 januari 2022 zijn de toegepaste euronormen in alle lage-emissiezones in ons land dezelfde. Gemakkelijk dus, maar mooie liedjes duren helaas niet lang, want binnenkort komt daar dus verandering in.

In 2025 worden de regels strenger in Brussel. Vlaanderen heeft nu beslist om dat pas een jaar later te doen. Dat wil zeggen dat er vanaf 1 januari 2025 andere normen van kracht zullen zijn in de lage-emissiezones in Gent en Antwerpen enerzijds en Brussel anderzijds. Tegelijk wordt heel het Waals gewest ook een lage-emissiezone waar nog eens andere regels zullen gelden.