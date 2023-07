Lotte Kopecky wil Rwandese meisjes aan het fietsen krijgen met project van Plan International

In de zoektocht naar een ambassadrice voor het project kwam Plan International al snel bij Lotte Kopecky terecht. "Als leading lady van het Belgische wielrennen is Lotte een zeer logische keuze. Ze kent als geen ander de bevrijdende kracht van sport en haar prestaties hebben het vrouwenwielrennen in België helemaal op de kaart gezet. Ze is een inspiratie voor veel jonge meisjes in ons land en hopelijk ook in de rest van de wereld."