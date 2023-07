Luchtballon maakt onvoorziene landing op straat in Olen: "Minder wind dan verwacht, dus minder ver geraakt"

Normaal weten ballonvaarders al voor ze opstijgen, waar ze ongeveer zullen landen, maar de wind blijkt deze dagen heel grillig te zijn. "Meestal leggen we in vogelvlucht zo'n 15 kilometer af. Nu was dat maar 4 kilometer. De weersomstandigheden waren dit jaar al heel uitzonderlijk. De wind is heel moeilijk te voorspellen. Heel vaak komt er nu 's avonds een front van over de zee het land binnen. Soms gaat er heel weinig wind aan vooraf en soms heel veel. Het is voor een ballonvaarder dus momenteel moeilijk om exact te voorspellen hoe sterk de wind zal zijn, zeker als de weersvoorspellingen dan nog eens uiteenlopen. Maar gevaarlijk is dat dus niet. Bij minder wind komen we minder landingsplaatsen tegen. Maar dan hebben we ook minder ruimte nodig. Dan kunnen we hem bij wijze van spreken in een tuin neerzetten, zolang die maar lang genoeg is om de ballon neer te leggen."