Lustige Hanenkappers in Zichem bezorgd: traditie mag niet meer met een echt dier

Ook in Rillaar doen ze nog aan hanenkopkappen, maar dan op een andere manier. De dode haan hangt enkele meters boven de grond en de deelnemers proberen vanuit een ronddraaiend rad met een houten sabel de kop van de haan eraf te slaan. In Rillaar wordt het gebruik in stand gehouden door leden van carnavalsvereniging De Rode Broeken. Ook hier wordt geen levend dier gebruikt.

Tradities als het ganzenrijden (bekend in enkele Poldergemeenten) of hanenkappen (vroeger te paard) zijn zeldzame overblijfselen van activiteiten die hoorden bij Middeleeuwse carnavalsvieringen.

Bij de Lustige Hanenkappers in Zichem bekijken ze nu hoe ze de traditie toch in stand kunnen houden : “We hebben Ben Weyts zijn nieuwe codex van Dierenwelzijn nog niet gelezen. Binnenkort hebben we onze maandelijkse vergadering. Dan bekijken we hoe het verder moet.” Mogelijk kiest de organisatie voor een namaakhaan. In Nederland gebruiken ze bij de gelijkaardige traditie van het “ganzentrekken” een namaakgans. Wordt vervolgd dus…