Tom Massoels uit Hoegaarden rijdt op één wiel naar Compostella: "Zware tocht met pech onderweg"

Tom Massoels is op zes dagen tijd van Porto, in Portugal, naar Santiago de Compostella, in Spanje, gereden. Dat is een tocht van zo'n 250 kilometer. En dat deed hij op één wiel. “Het was een stevige rit, maar we hebben het overleefd”, zegt Tom. De eerste dag begon meteen al met een domper. “Ik ben toen goed gevallen op mijn knie. Die doet nog altijd pijn, als ik thuis ben moet ik daar wel eens naar laten kijken.”