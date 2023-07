Nieuw slaapblok met 25 kamers voor bekend jeugdverblijf Destelheide in Dworp

Nu kan de rest van het masterplan worden uitgevoerd, zegt directeur Guy Uyttebroeck. “Het plan is er sinds 2011, maar de werken konden in 2021 starten. Door de oorlog in Oekraïne stegen de bouwkosten plots met meer dan 30 procent. Dat was dramatisch voor onze bouw- en verbouwplannen. Dankzij extra middelen van Vlaanderen konden we toch verder werken.