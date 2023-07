Evacuaties na grote brand op Russische militaire basis op de Krim, ook nieuwe "zware luchtaanvallen" in Odessa

Odessa is een belangrijke haven voor de export van graan. Volgens Oekraïne is de aanval op de graanopslagplaatsen dan ook een bewuste zet van Rusland. "De Russische terreur in Odessa bewijst dat het land honger en problemen in het Zuiden wil veroorzaken", klinkt het bij Oekraïens presidentieel paleis. "Ze willen een vluchtelingencrisis veroorzaken in het Westen. Er is dringend nood aan een systematische aanpak."