Poetin zal economische top in Zuid-Afrika dan toch niet bijwonen

"Het was een moeilijk dilemma voor ons", getuigt de vicepresident van Zuid-Afrika Paul Mashatile aan de lokale media. "We kunnen Poetin natuurlijk niet arresteren. Dat is net alsof je een vriend bij je thuis uitnodigt, en hem dan in de boeien slaat. Voor ons is de beste oplossing dus dat hij de bijeenkomst gewoon niet bijwoont."