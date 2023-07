Overlast door Roemeense krakers in het centrum van Zaventem

“Ze gooien hun vuilnis gewoon naar buiten”, zegt één van de handelaars uit de buurt. “Het loopt vol muizen in het gebouw. Er zijn geen toiletten of douches. Eén van de vrouwen was zwanger en zou er ondertussen bevallen zijn.” Burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD) zegt dat het een gebouw is dat constant wordt doorverkocht. "Daardoor kunnen we geen leegstandsbelasting heffen. We kunnen maar weinig doen, ik hoor ook wel geruchten over de leefomstandigheden en overlast."