Politie sluit illegaal bordeel in Beersel

Vorige week viel de politie van de Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw) binnen in een pand in de Goudkasteellaan in Beersel. De politie-inval kwam er na verschillende klachten van buurtbewoners en na een onderzoek door de lokale recherche. Op basis daarvan was er een concreet vermoeden dat er zich een niet geregistreerd bordeel bevond in het pand. De politie organiseerde daarom een controle, samen met de rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ), de Vlaamse wooninspectie en de dienst vreemdelingenzaken.

"Tijdens de controle troffen we vier dames aan die er vermoedelijk werkten als prostituees", zegt de politie Zennevallei. "Deze dames verbleven illegaal in het land en werden via de Dienst Vreemdelingenzaken overgebracht naar een gesloten centrum om gerepatrieerd te worden. Het pand was duidelijk ingericht om meerdere klanten tegelijk te ontvangen met onder andere een geïmproviseerde wachtzaal in de garage."