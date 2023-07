Wagner-leger deelt video waarin leider Prigozjin troepen lijkt toe te spreken in Wit-Rusland

De baas van de Russische Wagner-groep Jevgeni Prigozjin heeft zijn troepen toegesproken in Wit-Rusland. Dat moet toch blijken uit een video die is verspreid op sociale media gelinkt aan het huurlingenleger. Sinds de mislukte opstand tegen Moskou was Prigozjin niet meer in levenden lijve gezien. Hij was eerder wel te horen in een audioboodschap. Ook nu schuwt hij de kritiek op Rusland niet.