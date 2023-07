Sint-Servatiuskerk in Kersbeek weer open

De parochiekerk Sint-Servatius is een beschermd monument. “Daarom was er een weloverwogen aanpak nodig om de stabiliteitsproblemen op te lossen. Kerkraad KANA heeft samen met de gemeente na de sluiting in 2019, meteen een subsidiedossier ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Omdat het hoogdringend was, was er meteen een akkoord in 2021.

De stabiliteitswerken en de renovatie zijn nu klaar. "En vanaf vandaag 19 juli kunnen opnieuw erediensten plaatsvinden in de kerk”, aldus Burgemeester Kristof Mollu (CD&V). Binnen een drietal jaar wordt ook het plein voor de kerk vernieuwd.