Stad Turnhout scherp voor Agentschap Wegen en Verkeer na dodelijk ongeval: "Vanaf wanneer mogen we het woord nalatigheid uitspreken?"

"We kennen momenteel de exacte omstandigheden van het ongeval nog niet. Maar we betreuren natuurlijk wel ten zeerste het ongeval en de situatie", zegt Stefanie Nagels van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Die omstandigheden nemen niet weg dat we als wegbeheerder op de hoogte zijn dat die situatie daar niet optimaal is."

Het AWV laat ook weten dat het bezig is met een onderzoek. "Sinds enkele maanden loopt er een streefbeeldstudie die uit twee delen bestaat. Het eerste deel gaat over de N19 tussen Kasterlee en de E34 en anderzijds bekijken we ook het op- en afrittencomplex. De studie daarvan staat op de planning voor september. En als uit het onderzoek van het ongeval blijkt dat we nog aanpassingen moeten doen op de korte termijn, dan zal dat ook gebeuren."