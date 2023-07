Steeds meer klachten over omvormers van zonnepanelen die uitvallen

Nochtans is de oorzaak van het uitvallen al langer bekend. Wanneer de zon schijnt en er dus veel energie wordt opgewekt door zonnepanelen, kan het voorkomen dat de capaciteit van het net niet voldoende is. Daardoor treedt een spanningsverhoging op, en dat kan leiden tot een uitval van de omvormer. De zonnepanelen kunnen dan geen stroom meer produceren en injecteren in het net.

De meeste problemen doen zich voor in Limburg en in het Hageland. Daar zijn historisch lange netten en minder distributiecabines. Met het stijgend aantal zonnepanelen dat wordt geïnstalleerd, stijgt ook het aantal klachten over uitvallende omvormers.

Om het probleem op te lossen, moeten er extra distributiecabines gebouwd worden. Daarvoor investeert Fluvius tegen 2023 zo'n vier miljard euro in het elektriciteitsnet.