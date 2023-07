Doorbraak in onderzoek naar moord op rapper Tupac Shakur in 1996? Politie doorzoekt huis nabij Las Vegas

De Amerikaanse rapper werd in de nacht van 7 september 1996 neergeschoten bij een schietpartij in Las Vegas, nadat hij een bokswedstrijd van Mike Tyson had bijgewoond. Tupac Shakur - beter bekend als 2Pac of Makaveli - was in het gezelschap van rapper en muziekproducent Marion "Suge" Knight.

Toen de twee stopten aan een rood licht in de buurt van de Las Vegas Strip, opende een bestuurder van een witte Cadillac het vuur. De 25-jarige Shakur liep meerdere schotwonden op en overleed een week later in het ziekenhuis.