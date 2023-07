Bedden- en matrassenfabrikant Veldeman uit Oudsbergen hoopt op overname na faillissement: "Personeel moet nog even strijdvaardig zijn"

"We hadden nochtans een bod van kandidaat-investeerders die het bedrijf wilden overnemen voor een doorstart", zegt Daenen. Met zo'n doorstart zou het bedrijf kunnen blijven bestaan na het faillissement. "We hopen op die manier verder te zetten wat we hebben opgebouwd over al die jaren."

"We hebben het personeel ook op de hoogte gebracht van een eventuele doorstart. We hopen dat het strijdvaardig blijft. Na de afloop van het collectief verlof van de medewerkers, brengen we hen verder op de hoogte."