Verboden om te zwemmen en water op te pompen in kanaal Bossuit-Kortrijk door blauwalgen

Kortrijk voegt er ook aan toe dat waterrecreatie zoals kajakken wel nog is toegestaan zolang er geen contact met het water wordt gemaakt. "Alleen is dat in de praktijk heel moeilijk", zegt Olivier Verougstraete van buitensportorganisatie Oenanthe. "Op het kanaal Bossuit-Kortrijk gebruiken wij toegankelijke kajaks, maar daar is het contact met het water wel groter."

"We zullen intern nog moeten bekijken hoe we de zaken dus gaan aanpakken. Kajak en suppen wordt moeilijk. Gelukkig hebben we wel nog een alternatief: een aquapiste. Dat is een parcours boven water, maar die vijver ligt naast het kanaal. We moeten daar ook nog controleren of het water veilig is, maar dat kan normaal wel doorgaan. Het is heel jammer, want de zomermaanden zijn net de drukste."