Voedselinspectie ziet alleen maar kleine inbreuken op Gentse Feesten: "Geen enkel risico voor de voedselveiligheid"

"De basishygiëne kan soms nog beter, bijvoorbeeld door extra water en zeep te voorzien om de handen te wassen. We focussen bij een controle ook op de correcte bewaring van het eten. Vooral het koel bewaren van bepaald voedsel is soms nog niet helemaal in orde. Dat is erg belangrijk, want een te warme plek om voedsel te bewaren is een ideale broeihaard voor bacteriën. Er is geen sprake van een hittegolf, zoals vorig jaar, maar het is wel mooi weer. We vragen iedereen om extra waakzaam te zijn", zegt Van de Voorde.

Het is ook verplicht om allergenen goed mee te delen aan de kraampjes. "Dat kan door ze goed te afficheren of op een kaart te zetten, maar ook mondeling meedelen mag. Daar is zeker nog wel wat werk. Het wordt almaar belangrijker omdat we merken dat er meer mensen zijn die een voedselallergie hebben", besluit Van de Voorde.