Vogelgriep slaat hard toe aan kust: "Ruim 2.000 dode vogels op één dag geteld in broedkolonie in Zeebrugge"

Het vogelgriepvirus houdt lelijk huis in broedkolonies aan de kust omdat nesten van zieke en gezonde vogels vlak naast elkaar liggen. En zo verspreidt de besmetting zich erg snel. "Het zijn vooral grote sternen en visdieven die in grote getale sterven. Op het sterneneiland in Zeebrugge hebben mensen van UGent en INBO vorige week meer dan 2.000 dode vogels geteld op één dag. De vogels worden er meteen begraven. Want dat is de snelste manier om de ziekteverspreiding tegen te gaan", zegt Kevin De Cock van de vogelgrieplijn Kust.