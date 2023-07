Waarom komt fiscale hervorming er niet? Wetstraatwatcher Johny Vansevenant: "Eén partij wilde niet bewegen"

"Het is over and out met die belastinghervorming, zegt iedereen. Er komt geen nieuwe poging meer. We hebben er genoeg tijd in gestopt en het lukt niet, klinkt het."



Weinig regeringsleden geloven dat de MR een andere houding gaat aannemen in het najaar. "Het financieringsprobleem van de belastinghervorming zal blijven. In oktober moet de regering-De Croo bovendien nog eens een miljard zien te vinden om de begroting wat onder controle te houden. Dan is een extra gat in de begroting door een belastingverlaging zeker niet aangewezen."



"Bovendien zal MR in oktober zijn standpunt eerder verharden, omdat dan de verkiezingen van begin juni nog dichterbij zullen zijn."