Vrijwilligers brandweer Lokeren werken mee aan proefproject met groene lichten om sneller bij kazerne te geraken

"De afgelopen vier maanden hebben wij de aanrijtijd gemeten van vijf vrijwilligers van de brandweer van Lokeren. Vanaf augustus rijden ze met de groene hoffelijkheidslichten en zullen we opnieuw de aanrijtijd meten gedurede vier maanden", reageert Isabelle Verwee van Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid VIAS. Zo kunnen ze vergelijken of de vrijwilligers effectief sneller op de kazerne aankomen met de groene zwaailichten voor een dringende interventie.

"Het is niet alleen belangrijk dat ze er sneller geraken, maar we willen ook testen of ze zich veiliger voelen in het verkeer", gaat Verwee verder. "Het is de bedoeling dat de andere chauffeurs de zwaailichten zien en zich hoffelijker gedragen. Dat kan door oogcontact te maken of door ze door te laten."