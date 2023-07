VS blokkeert bezittingen van drie Belgische drugsverdachten

De drie "zijn betrokken bij de import en de handel van verdovende middelen, die bestemd waren voor de Amerikaanse en Europese markten", aldus het ministerie van Financiën in een verklaring. Het gaat vooral om een handel in cocaïne en fentanyl.

Als gevolg van de sancties worden hun eigendommen in de VS geblokkeerd. Ook financiële transacties in de VS zijn niet meer mogelijk. Samen met de drie Belgen wordt ook een Mexicaan op de sanctielijst gezet.