Wegen en Verkeer vraagt waaghalzen werven niet te betreden: "We houden van parkour maar niet op onze werfzones"

Het is niet de bedoeling om Vanhole in een negatief daglicht zetten, zegt Cox. "Het is vooral bedoeld als een warme oproep met een dikke knipoog. We vinden parkour een knappe sport, maar de veiligheid staat bij ons voorop. Aan mensen die op onze werf werken, vragen we om speciale harnassen te dragen. Dat staat in schril contrast met wat we hier nu zien."