Regering keurt nieuwe Wet op Patiëntenrechten goed: vertrouwenspersoon mag in kamer blijven, pleegouders krijgen meer rechten

Ten tweede kunnen familie of vrienden een grotere rol spelen als de patiënt dat wenst. Elke patiënt krijgt het recht op een vertrouwenspersoon die hem bijstaat tijdens een onderzoek, behandeling of een gesprek met een zorgverlener, ook wanneer hij wilsonbekwaam is. “Dat kan een partner zijn, een vriend, een zoon of dochter die de nodige signalen opvangt en helpt vertalen.” Een arts kan bezoek met andere woorden niet meer zomaar de kamer uitsturen wanneer de patiënt dat niet wil, tenzij het organisatorisch onmogelijk is of als de hygiëne het niet toelaat.