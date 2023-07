Wout van Aert bevestigt deelname aan natourcriterium in thuisstad Herentals

Wielrenner Wout van Aert gaat volgende donderdag in zijn eigen stad Herentals het natourcriterium rijden. Dat heeft de organisatie Herentals Fietst bekendgemaakt. Ook vorig jaar was van Aert aanwezig op het natourcriterium in Herentals. Hij klopte toen onder meer Mathieu van der Poel en Tim Merlier.