Woonzorgcentra in Kuurne en Passendale lassen opnamepauze in door personeelstekort: "Financiële aspect telt even niet"

De situatie is tijdelijk, dat kan ook moeilijk anders want lege kamers in een woonzorgcentrum wegen door op het budget. "Tijdelijk krijgen we minder subsidies van de overheid door de daling van het aantal bewoners. Het is een bewuste keuze die we gemaakt hebben. Het financiële luik is belangrijk, maar op bepaalde momenten moet je toch een beslissing nemen om dat even aan de kant te zetten. We hopen door die opnamepauze dat we tot een stabiele ploeg kunnen komen waar mensen zich weer goed voelen. Het financiële luik volgt daarna wel", aldus nog directeur Algoet.