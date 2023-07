BEKIJK - 600-tal bedreigde knoflookpadden uitgezet in natuurgebied De Maten in Genk

Na 10 jaar afwezigheid zwemmen en kruipen er opnieuw knoflookpadden rond in De Maten in Genk. Het Agentschap Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) hebben namelijk een 600-tal jonge knoflookpadden uitgezet. Eerder werden er ook al ongeveer 1.800 larven van de soort uitgezet. Hoewel de soort ooit uitstierf in het Genkse natuurgebied, is het leefgebied opnieuw verbeterd. "We hopen dus echt dat er hier nu een plek is voor de soort", klinkt het.

Dat is nodig, klinkt het, want de paddensoort is bedreigd in Vlaanderen. "Vroeger kwam de knoflookpad veel voor in Limburg", vertelt Loïc van Doorn van het INBO. "Door de manier waarop we ons land gebruiken en door kanalisatie van veel beken en rivieren, is de soort sterk achteruit gegaan in natuurgebieden en daarbuiten. Daarom is er nu een kweek- en uitzetprogramma, waarbij we de soort onder andere in De Maten jaarlijks zullen uitzetten.