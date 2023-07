Staatssecretaris Bertrand wil dat banken interessantere producten aan hun klanten voorstellen

"Ik zou met de banken een protocol willen afsluiten waarin staat dat ze meer informatie moeten bieden aan de consument." Concreet wil Bertrand dat de banken elke 3 maanden ofwel via een afschrift, ofwel via een bericht in de applicatie meedelen - in percentage en in euro's - hoeveel basisrente en hoeveel getrouwheidspremie er verworven is.