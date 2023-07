Antwerpse choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui krijgt titel van baron: "Absoluut niet zien aankomen, maar erg blij mee"

"Het is heel onverwacht. Ik had dit absoluut niet zien aankomen, maar ik ben er wel erg blij mee", zegt de Antwerpse choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui over zijn titel van baron. Hij is een grote naam in de internationale danswereld. Cherkaoui verzamelde al een waslijst aan prijzen en maakt choreografieën voor internationale beroemdheden.